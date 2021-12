Skin è diventata mamma | ecco Lev Lylah | nata dalla compagna Ladyfag

(Di venerdì 3 dicembre 2021): la piccola Levcirca una settimana fa e oggi la frontwoman degli Skunk Anansie lo ha annunciato sui social. La moglie Rayne Baron, performer nota con lo pseudonimo di, ha partorito alle 5:55 del pomeriggio del 26 novembre. La cantautrice ha mostrato sui social una foto che ritrae il trio amoroso, con la piccola tra le loro braccia.Il 25 giugno 2021 la cantautrice aveva pubblicato una foto che mostrava il pancione di, e la foto era stata rimossa dal suo profilo. Per questo la cantautrice britannica aveva ricaricato lo scatto scagliandosi contro i segnalatori che avevano portato al down del post. “Se non vi piacciamo smettete di seguirci e ...

A 54 anni,mamma per la prima volta. La voce degli Skunk Anansie ha annunciato sui social che la moglie Rayne Baron, nota come Ladyfag , ha partorito: 'Lieta di annunciare che esattamente una ...Lei è incredibile ed entrambe le mamme stanno bene e sono super felici! Grazie alle nostre famiglie per l'aiuto e il supporto e benvenuta al mondo Lev Lylah" Instagram content View on Instagram...Skin e Ladyfag hanno avuto la loro prima figlia: ecco come si chiama la primogenita della cantante degli Skunk Anansie.Skin e la compagna Rayne Baron hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. La bambina, Lev Lylah, è nata il giorno del Ringraziamento alle 17.55 e sta bene. La notizia è stata data dalla voce ...