Serie C, Imolese penalizzata di due punti. La società promette battaglia (Di venerdì 3 dicembre 2021) IMOLA - La decisione della Corte Federale d'Appello di infliggere due punti di penalizzazione all' Imolese per questioni burocratiche e non di campo non è stata, ovviamente, ben accolta dalla società ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021) IMOLA - La decisione della Corte Federale d'Appello di infliggere duedi penalizzazione all'per questioni burocratiche e non di campo non è stata, ovviamente, ben accolta dalla...

