Serie A, oggi al via la 16a giornata. Il programma completo (Di sabato 4 dicembre 2021) Tre anticipi in questo sabato che apre la 16a giornata di Serie A 2021-22, ecco il programma completo: SABATO 4 DICEMBRE Milan-Salernitana alle 15.00 Roma-Inter alle 18.00 Napoli-Atalanta alle 20.45 DOMENICA 5 DICEMBRE Bologna-Fiorentina alle 12.30 Spezia-Sassuolo alle 15.00 Venezia-Hellas Verona alle 15.00 Sampdoria-Lazio alle 18.00 Juventus-Genoa alle 20.45 LUNEDI’ 6 DICEMBRE Empoli-Udinese alle 18.30 Cagliari-Torino alle 20.45 Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Tre anticipi in questo sabato che apre la 16adiA 2021-22, ecco il: SABATO 4 DICEMBRE Milan-Salernitana alle 15.00 Roma-Inter alle 18.00 Napoli-Atalanta alle 20.45 DOMENICA 5 DICEMBRE Bologna-Fiorentina alle 12.30 Spezia-Sassuolo alle 15.00 Venezia-Hellas Verona alle 15.00 Sampdoria-Lazio alle 18.00 Juventus-Genoa alle 20.45 LUNEDI’ 6 DICEMBRE Empoli-Udinese alle 18.30 Cagliari-Torino alle 20.45 Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ladyonorato : Da oggi pubblicherò una serie di interviste a chi ha sperimentato effetti avversi dopo l’inoculo dei farmaci mrna o… - Inter : ?? | SKRI Milan #Škriniar ha tagliato oggi il traguardo delle 150 partite giocate in Serie A con la maglia dell'In… - reportrai3 : Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle plusvalenze delle società di Serie A. Prima della Juventus… - andamore_andrea : @Carloalvino Quelli da te citati oggi sono tutti titolari in serie A…i 3 di Oshimen giocano tra Turris et similia…s… - sosemprefede : RT @victimofmyfeels: Ho forse buttato una intera giornata dietro a questa serie? Si. Alterno continuamente stati di gioia per il finale a… -