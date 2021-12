Roma-Inter domani in tv: orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alle 18:00 di sabato 4 dicembre Roma e Inter sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice dell’Olimpico. Grande attesa per questa sfida con Mourinho nella veste di grande ex e Simone Inzaghi come vecchio protagonista da derby. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alle 18:00 di sabato 4 dicembresono pronte a contendersi i tre punti nella cornice dell’Olimpico. Grande attesa per questa sfida con Mourinho nella veste di grande ex e Simone Inzaghi come vecchio protagonista da derby. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - internewsit : Roma-Inter di Serie A, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - - zazoomblog : Domani Roma - Inter Mourinho sfida il suo passato. Ma è in silenzio stampa - #Domani #Inter #Mourinho #sfida - mr_kubra : RT @GoalItalia: ?? ESCLUSIVA ?? Moriero a GOAL: 'Sono qui per lavorare, non per divertirmi' ??? L'ex Inter e Roma attualmente è il CT delle… -