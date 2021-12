Inzaghi: «Inter si è riavvicinata alla vetta ma le altre non mollano» (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Anche quando eravamo molti punti più indietro ero sereno e tranquillo, vedevo la squadra giocare bene e allenarsi come vogliamo io e il mio staff. Sicuramente ci siamo riavvicinati ma le altre non mollano, tutti corrono”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Roma a proposito della lotta scudetto. “Bisogna ragionare partita per partita sapendo che ci sono ancora tantissimi punti in palio”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Anche quando eravamo molti punti più indietro ero sereno e tranquillo, vedevo la squadra giocare bene e allenarsi come vogliamo io e il mio staff. Sicuramente ci siamo riavvicinati ma lenon, tutti corrono”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonein conferenza stampavigilia della gara di campionato con la Roma a proposito della lotta scudetto. “Bisogna ragionare partita per partita sapendo che ci sono ancora tantissimi punti in palio”, ha aggiunto.

