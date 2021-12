Advertising

TV7Benevento : Dentis (Coripet): 'Riciclo Pet con Penny Market in linea con obiettivi Ue'... - fisco24_info : Dentis (Coripet): 'Riciclo Pet con Penny Market in linea con obiettivi Ue': “L’accordo con Penny Market rientra nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Dentis Coripet

Adnkronos

... entro il 2025, le bottiglie in PET vengano realizzate almeno con il 25% di PET riciclato ' ha concluso Corrado, presidente... entro il 2025, le bottiglie in Pet vengano realizzate almeno con il 25% di Pet riciclato ", dice Corrado, presidenteCosì Corrado Dentis, presidente di Coripet, consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, in occasione della presentazione dell'eco compattatore installato nel punto vendita di ...