Caos maltempo: a Itri evacuate 200 persone, disagi a Frosinone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Anticipato dall'allerta arancione, il maltempo ha creato danni e disagi in particolare nelle province di Roma e Frosinone: lo straripamento di piccoli fiumi a Roma Nord ha prodotto l'allagamento delle campagne circostanti. Ad Anagni e nei Comuni attigui è sotto controllo la situazione del fiume Sacco in merito al livello dell'acqua alzato già dai giorni scorsi. E in più, uno sfaldamento del parapetto ha necessitato l'intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Molte le zone della province di Frosinone in cui il maltempo ha generato problemi di viabilità, con voragini nella carreggiata delle stradi stradali. A Itri invece sono state evacuate diverse famiglie. Una settantina, per l'esattezza, e oltre 200 persone, molte delle quali condotte in ...

