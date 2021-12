Calciomercato Cagliari: piace Amrabat della Fiorentina. I dettagli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Calciomercato Cagliari: nel mirino Amrabat. Sul centrocampista della Fiorentina ci sono anche altri due club di Serie A Il Cagliari vorrebbe rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Uno degli obiettivi per la sessione invernale di Calciomercato è Sofyan Amrabat, centrocampista classe ’96 in odore di addio alla Fiorentina per lo scarso minutaggio ricevuto dal tecnico Vincenzo Italiano. La concorrenza in Serie A, però, è forte. Sulle tracce dell’ex calciatore del Verona ci sono anche Sampdoria e Torino. Non sarà facile per il Cagliari superare le rivali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021): nel mirino. Sul centrocampistaci sono anche altri due club di Serie A Ilvorrebbe rinforzare il centrocampo in vistaseconda parte di stagione. Uno degli obiettivi per la sessione invernale diè Sofyan, centrocampista classe ’96 in odore di addio allaper lo scarso minutaggio ricevuto dal tecnico Vincenzo Italiano. La concorrenza in Serie A, però, è forte. Sulle tracce dell’ex calciatore del Verona ci sono anche Sampdoria e Torino. Non sarà facile per ilsuperare le rivali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

