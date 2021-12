Uffizi | Schmidt | Terrazza carte geografiche riapre 14 12 dopo oltre venti anni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Firenze, 2 dic. - (Adnkronos) - Ladelledegli Uffizi, chiusa in via ordinaria da20, "riaprirà al pubblico in via ordinaria a partire dal 14 dicembre". Lo ha annunciato, a margine della presentazione dei nuovi progetti ed attività per i disabili in museo, il direttore delle Gallerie Eike. "Continuiamo con le aperture delle nuove sale - ha spiegatoai giornalisti - adesso abbiamo concluso il restauro della sala, o meglio, delladella: in occasione del grande congresso internazionale dei geografi che inizia il 13 di dicembre a Firenze, la mattina di questo stesso giorno inaugureremo questo spazio, famoso anche perchè vi fu girata una scena ...