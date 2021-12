Mietta ecco perché non si è vaccinata ho avuto un attacco di panico (Di giovedì 2 dicembre 2021) La cantante Mietta è tornata a parlare del vaccino contro il Covid fra le pagine di FQ Magazine, svelando perché ha deciso di non farlo. “Quando ho pensato di fare il vaccino mi sono ritrovata in una marea di informazioni che mi arrivavano ogni giorno. Per me che soffro di attacchi di panico è stato Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 2 dicembre 2021) La cantanteè tornata a parlare del vaccino contro il Covid fra le pagine di FQ Magazine, svelandoha deciso di non farlo. “Quando ho pensato di fare il vaccino mi sono ritrovata in una marea di informazioni che mi arrivavano ogni giorno. Per me che soffro di attacchi diè stato

Advertising

Santy86089940 : 'Mietta ora rivela: 'Ecco perché non mi sono vaccinata' - - infoitcultura : Mietta: “Ecco perché non mi sono vaccinata”, poi scagiona la Lucarelli - infoitcultura : Mietta ora rivela: 'Ecco perché non mi sono vaccinata' - aleaudibest : RT @CaffeFou: Mietta ora rivela: 'Ecco perché non mi sono vaccinata' #mietta #BallandoConLeStelle - CaffeFou : Mietta ora rivela: 'Ecco perché non mi sono vaccinata' #mietta #BallandoConLeStelle -