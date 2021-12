Iginio Massari riceve le Tre Torte d’Oro | diventa “fuori concorso”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuovo record culinario per il pasticciere. La famosa guida “Pasticceri & Pasticcerie” di Gambero Rosso, presentata ieri a Roma, gli ha assegnato le “Tre”. Questo implica chenon potrà più essere giudicato dalla critica in futuro, per i meriti acquisiti.quindi un “categoria”. “Icona dell’arte dolce”, così è stato definito dalla guida, che ha poi spiegato il riconoscimento con queste parole: “Più che clienti si possono definire devoti adepti quelli che varcano la soglia di quello che è il regno del miglior pasticciere del mondo, maestro di tanti maestri che da lui hanno appreso determinazione e padronanza assoluta della tecnica. Talento da vendere e fiuto imprenditoriale hanno fatto il ...

Nuovo record culinario per il pasticciere. La famosa guida ' Pasticceri & Pasticcerie' di Gambero Rosso, presentata ieri a Roma, gli ha assegnato le 'Tre Torte d'Oro'. Questo implica chenon potrà più essere giudicato ..., il celebre pasticcere bresciano divenuto famoso anche grazie alla sua partecipazione come giudice culinario a Masterchef, continua a collezionare riconoscimenti per la sua oramai ...Nuovo record culinario per il pasticciere Iginio Massari. La famosa guida “Pasticceri & Pasticcerie” di Gambero Rosso, presentata ieri a Roma, gli ha assegnato le “Tre Torte d’Oro”. Questo implica che ...Chef, pastry chef e pasticcerie del centro sono pronti a celebrare le feste con creazioni speciali. C’è chi punta sul classico e chi invece si diverte a innovare ...