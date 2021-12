Iago Falque torna in campo | l’attaccante si allena con il club spagnolo

(Di venerdì 3 dicembre 2021), conoscenza del nostro calcio italiano, ritrovatosi senza squadra, da settimane sostenevamenti individuali. L’ex Roma e Torino tra le altre, dopo l’ultima esperienza al Benevento era rimasto svincolato.-Benevento Dopo circa un mese èto però adrsi in gruppo. Il ritorno in patria, nel Compostela, squadra di 4 divisione spagnola.to in gruppo, sostiene con iliberico trementi a settimana cosi da poter riassaggiare l’aria dello spogliatoio.

...era il giudice di linea nel derby del 30 aprile del 2017 quando venne concesso un rigore inesistente alla Roma per simulazione di Strootman ed era al Var in occasione del fallo di mano di...Il fischietto di Brindisi, nel novembre dello stesso anno, era il var della sfida tra Lazio e Torino e non richiamò Giacomelli per il fallo di mano di, ma per il duro faccia a faccia di ...Dopo l'esperienza al Benevento terminata con la retrocessione in Serie B e la risoluzione del contratto con il Torino nell'ultimo giorno di calciomercato estivo, Iago Falque è in ...Commenta per primo Sono 22 i convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà il Torino affrontare l'Empoli . Ecco l'elenco completo: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic. Difensori: Ain ...