Chiara Biasi ha comprato i followers? La denuncia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chiara Biasi ha deciso di prendere una decisione drastica, passando alle vie legali. Il motivo? L’influencer, grande amica di Chiara Ferragni, è stanca delle accuse che le vengono rivolte: secondo molti, infatti, Chiara Biasi avrebbe comprato dei followers falsi per aumentare i suoi numeri su Instagram. Chiara Biasi ha fatto molto parlare di sé in queste ore. L’influencer, molto amica di Chiara Ferragni, ha più di 3 milioni Leggi su solodonna (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha deciso di prendere una decisione drastica, passando alle vie legali. Il motivo? L’influencer, grande amica diFerragni, è stanca delle accuse che le vengono rivolte: secondo molti, infatti,avrebbedeifalsi per aumentare i suoi numeri su Instagram.ha fatto molto parlare di sé in queste ore. L’influencer, molto amica diFerragni, ha più di 3 milioni

Advertising

Diregiovani : L' influencer in Questura a Milano per far luce sulla sua vicenda ?? #chiarabiasi #fintifollower #Denuncia - andreastoolbox : Chiara Biasi deposita esposto alla questura di Milano: Mai comprato follower falsi - DonnaGlamour : Chiara Biasi presenta un esposto alla questura: “Non ho follower fake” - lockedinajail_ : l’ultimo post di chiara biasi - luca_biasi : @Cristia05271758 @m_ccini Certo vive negli slums e ha chiara percezione della situazione ospedaliera -