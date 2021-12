Il mea culpa di Razali: “non dovevo prendere Rossi” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il ritiro di Valentino Rossi è l’occasione per alcuni per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e tra questi c’è Razlan Razali. L’ex team manager Petronas, che ora sta allestendo la sua struttura RNF, ha recentemente parlato a Speedweek della stagione appena passata. E ha fatto una confessione shock: non voleva ingaggiare il “Dottore”! E oggi si dice pentito di tale scelta, come di altre situazioni avvenute nel corso della stagione. Ma andiamo per ordine. Perché Razali ha accettato di prendere Rossi? Alle colonne di Speedweek, riportate anche da Corsedimoto, Razali ha risposto in maniera piuttosto schietta: “Ad essere onesti“, ha detto, “non avrei dovuto prendere Valentino Rossi! C’era sempre il presupposto che non avremmo avuto altra scelta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il ritiro di Valentinoè l’occasione per alcuni per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e tra questi c’è Razlan. L’ex team manager Petronas, che ora sta allestendo la sua struttura RNF, ha recentemente parlato a Speedweek della stagione appena passata. E ha fatto una confessione shock: non voleva ingaggiare il “Dottore”! E oggi si dice pentito di tale scelta, come di altre situazioni avvenute nel corso della stagione. Ma andiamo per ordine. Perchéha accettato di? Alle colonne di Speedweek, riportate anche da Corsedimoto,ha risposto in maniera piuttosto schietta: “Ad essere onesti“, ha detto, “non avrei dovutoValentino! C’era sempre il presupposto che non avremmo avuto altra scelta ...

