(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Anchelascerà la Casa delVip entro il 13 dicembre? L’attore si è confidato con Francesca Cipriani svelando di sentirsi “” e, proprio per questo motivo, preferisceil posto ad un altro concorrente più motivato.la Casa delVip Mi sembra che non mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Davide Silvestri vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Mi sento morto, devo tornare alla mia vita!” – VIDEO… - infoitcultura : Gf Vip 6: la scena a letto di Alex Belli e Davide Silvestri che scandalizza i fan - Alessia25515063 : Vi piace Davide Silvestri? #gfvip - MiScoccioTroppo : VALERIA MARINI GIACOMO URTIS SOLEIL ANASTASIA SORGE DAVIDE SILVESTRI Nella stessa stanza/ stesso letto ???????? #gfvip - _ipocondriaco : ma davide silvestri è ancora in casa? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Anchelascerà la Casa del Grande Fratello Vip entro il 13 dicembre? L'attore si è confidato con Francesca Cipriani svelando di sentirsi "morto" e, proprio per questo motivo, preferisce ...Lasciami vivere!"/ "Non parlare con me", dopo aver ascoltato la versione di Maria Monsè, ha dato ragione a quest'ultima esortandola a chiedere un provvedimento al Grande Fratello ...Un comportamento di Lulù Selassié ha provocato le ire di Maria Monsè, che ha poi tirato in ballo le crisi di panico della principessa etiope ...Davide Silvestri vuole lasciare il Grande Fratello Vip: "Mi sento morto, devo tornare alla mia vita!", ecco il video con il suo sfogo.