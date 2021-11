Variante Omicron, De Luca: Altri cinque casi a Caserta (Di martedì 30 novembre 2021) Per il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sono finora 5 i contagi accertati da Variante Omicron collegati al tecnico Casertano del’Eni rientrato dal Mozambico. “Dal tracciamento che abbiamo fatto del paziente zero – ha detto De Luca ai giornalisti – abbiamo trovato tre alunni nelle scuole frequentate dai due figli del tecnico, la badante e una unità appartenente al personale scolastico”. Subito le vaccinazioni a bambini 5-11 anni “Mi auguro che la campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni possa partire dal 23 dicembre, ma sapete che si tratta di un tema delicato. Mai come in questo caso, dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza”. Cosi’ il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) Per il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, sono finora 5 i contagi accertati dacollegati al tecnicono del’Eni rientrato dal Mozambico. “Dal tracciamento che abbiamo fatto del paziente zero – ha detto Deai giornalisti – abbiamo trovato tre alunni nelle scuole frequentate dai due figli del tecnico, la badante e una unità appartenente al personale scolastico”. Subito le vaccinazioni a bambini 5-11 anni “Mi auguro che la campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni possa partire dal 23 dicembre, ma sapete che si tratta di un tema delicato. Mai come in questo caso, dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza”. Cosi’ il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, ...

