Roma, sul treno alta velocità senza green pass si rifiuta di scendere: calci e sputi agli agenti (Di martedì 30 novembre 2021) Era salito a bordo di un convoglio senza documenti, né certificazione green pass. All'invito a scendere dal treno non solo si è rifiutato ma ha pensato bene anche di aggredire gli agenti della Polfer intervenuti. Questi i fatti. Nella serata del 28 novembre gli agenti del Reparto operativo Roma Termini sono intervenuti su richiesta del personale ferroviario di un treno alta velocità per la presenza di un viaggiatore straniero che non forniva il titolo di viaggio, documenti di identificazione e la certificazione green pass (sui quali è obbligatoria dal 1 settembre, ndr), dopo aver invitato la persona a scendere dal ...

