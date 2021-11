Marin Cilic | carezza a Sinner | “Ha giocato bene | migliorerà in futuro…”

(Di martedì 30 novembre 2021) Onore agli sconfitti. La Croazia ha buttato fuori l’Italia dalla competizione di Coppa Davis passando al turno successivo. Tra i carnefici del team azzurro c’è ancheche, dopo aver vinto, ha parlato dei rivali battuti nell’affascinante competizione di tennis a squadre. Le parole didopo la vittoria sull’Italia Ecco cosa ha dettoin conferenza stampa dopo aver eliminato l’Italia dalla Coppa Davis. Il tennista croato, nel parlare della vittoria ottenuta sugli azzurri, ci ha tenuto a regalare unaall’avversario Jannikche si è battuto come un vero leone tenendo i tennisti nostrani in partita. Il balcanico, inoltre, si è detto convinto che il futuro è dalla parte dell’altoatesino: “Sono molto ...

Advertising

FiorinoLuca : DAVISMAN ???????????? Jannik #Sinner si carica sulle spalle il peso della pressione e compie una rimonta eroica su Marin… - infoitsport : Coppa Davis, Marin Cilic: 'Jannik Sinner ha giocato molto bene e continuerà a crescere' - OA_Sport : #DAVISCUP Marin Cilic contento della qualificazione della sua Croazia in semifinale. L'ex top-10 loda le qualità di… - livetennisit : Marin Cilic: “Jannik Sinner potrà solo migliorare” - kinggian69 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #DavisCupFinals ??BRAVO SINNER??????1??-1?????? Fantastica rimonta di Jannik #Sinner che vince 3-6 7-6 6-3… -

Ultime Notizie dalla rete : Marin Cilic

A tenere a galla gli azzurri ci aveva pensato Sinner: sotto 6 - 3 5 - 4 cona servire per il match, il 20enne di Sesto Pusteria era riuscito a ribaltare le sorti dell'incontro, fino a ...Con lo 0 - 1 e l'altoatesino che perde il primo set contro il già vincitore di slam, sembrava finisse di lì a breve. E invece no, Sinner ha dimostrato che è giocatore vero, ha preso ...“Sono molto orgoglioso della mia squadra e molto felice per la vittoria. Jannik è molto giovane e sta già giocando già molto bene A descrivere le sue sensazioni al termine di questo match è stato il n ...Il numero 27 al mondo perde male contro il croato numero 279. Non basta il grande recupero di Sinner contro Cilic. Il doppio ci butta fuori: forse è l'occasione per puntare finalmente su dei buon dopp ...