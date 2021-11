LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sceglie la Difesa Russa (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:44 Si prosegue con una certa velocità: 11. Cc3 Cxc3 12. Axf5 Dxf5 13. bxc3. 13:43 Si prosegue con 10. Db3 Dd7. Maxime Vachier-Lagrave, che ha a lungo conteso l’approdo al match Mondiale a Nepomniachtchi, ha qualcosa da dire circa questo particolare sviluppo. 13:42 Ci sono stati diversi esempi di partite con questo impianto solo nel 2021, anche ai più alti LIVElli. 13:41 9… Af5 è stata giocata, si tratta della continuazione più naturale. 13:39 Numerose le occasioni in cui questo sistema è apparso anche nelle partite di Fabiano Caruana, sia con il Bianco che con il Nero. 13:38 Questa 9. Te1 non è la variante più giocata, ma ha pur sempre una sua cerchia di estimatori, tra ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:44 Si prosegue con una certa velocità: 11. Cc3 Cxc3 12. Axf5 Dxf5 13. bxc3. 13:43 Si prosegue con 10. Db3 Dd7. Maxime Vachier-Lagrave, che ha a lungo conteso l’approdo al match, ha qualcosa da dire circa questo particolare sviluppo. 13:42 Ci sono stati diversi esempi di partite con questo impianto solo nel, anche ai più altilli. 13:41 9… Af5 è stata giocata, si tratta della continuazione più naturale. 13:39 Numerose le occasioni in cui questo sistema è apparso anche nelle partite di Fabiano Caruana, sia con il Bianco che con il Nero. 13:38 Questa 9. Te1 non è la variante più giocata, ma ha pur sempre una sua cerchia di estimatori, tra ...

