La conversione del leader dei no vax in Veneto dopo una settimana in terapia sub-intensiva: “Vaccinatevi” (Di martedì 30 novembre 2021) Avrebbe potuto vaccinarsi in tempo, evitarsi una settimana di ricovero in terapia sub-intensiva e soprattutto avrebbe potuto esimersi dal diffondere le sue teorie no-vax al punto da diventare un “guru” in Veneto. Lorenzo Damiano, Presidente del movimento cattolico Pescatori di Pace, che all’inizio di ottobre si era candidato a sindaco di Conegliano a capo della lista civica “Norimberga2” e lo scorso 24 novembre era stato ricoverato all’Ospedale di Vittorio Veneto, vicino Treviso, ora sta meglio e ha cambiato idea: “La mia visione del mondo geopolitico è cambiata, ovviamente. Sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva”. Una conversione sulla via dei dati inconfutabili e lontano ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Avrebbe potuto vaccinarsi in tempo, evitarsi unadi ricovero insub-e soprattutto avrebbe potuto esimersi dal diffondere le sue teorie no-vax al punto da diventare un “guru” in. Lorenzo Damiano, Presidente del movimento cattolico Pescatori di Pace, che all’inizio di ottobre si era candidato a sindaco di Conegliano a capo della lista civica “Norimberga2” e lo scorso 24 novembre era stato ricoverato all’Ospedale di Vittorio, vicino Treviso, ora sta meglio e ha cambiato idea: “La mia visione del mondo geopolitico è cambiata, ovviamente. Sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva”. Unasulla via dei dati inconfutabili e lontano ...

