Wanda Nara e Mauro Icardi, prove di pace? “Grazie di credere ancora nella nostra famiglia” (FOTO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi, sembra essere tornato il sereno sulla coppia più chiacchierata del calcio. Mentre il suo Psg scendeva in campo in Champions League, Mauro Icardi dedicava queste parole a Wanda Nara: “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, Grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano“, ha scritto l’argentino su Instagram. Sembra essere arrivato il perdono, e la pace. Almeno così pare, visto che le stoccate di Wanda non si erano esaurite nemmeno dopo la pubblicazione della FOTO che li ritraeva insieme sul profilo di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi, sembra essere tornato il sereno sulla coppia più chiacchierata del calcio. Mentre il suo Psg scendeva in campo in Champions League,dedicava queste parole a: “amore mio per continuare ameravigliosaper essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano“, ha scritto l’argentino su Instagram. Sembra essere arrivato il perdono, e la. Almeno così pare, visto che le stoccate dinon si erano esaurite nemmeno dopo la pubblicazione dellache li ritraeva insieme sul profilo di ...

