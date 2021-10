Lorella Boccia è diventata mamma: il dolcissimo scatto con Luce Althea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lorella Boccia è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, dove ha pubblicato un dolcissimo scatto che la ritrae insieme al marito, Niccolò Presta, subito dopo il parto. I due sono diventati genitori di una bambina, che hanno deciso di chiamare Luce Althea. La ballerina aveva annunciato la gravidanza nell’aprile 2021. Il suo esordio in tv risale al 2012, quando ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi al settimo posto. Il talent di Canale 5 è stato comunque, per lei, un trampolino di lancio: negli anni successivi, infatti, ha iniziato a lavorare come ballerina professionista in diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin. È proprio nel backstage di questa ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021). Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, dove ha pubblicato unche la ritrae insieme al marito, Niccolò Presta, subito dopo il parto. I due sono diventati genitori di una bambina, che hanno deciso di chiamare. La ballerina aveva annunciato la gravidanza nell’aprile 2021. Il suo esordio in tv risale al 2012, quando ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi al settimo posto. Il talent di Canale 5 è stato comunque, per lei, un trampolino di lancio: negli anni successivi, infatti, ha iniziato a lavorare come ballerina professionista in diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin. È proprio nel backstage di questa ...

Advertising

ROBADADONNE : #LorellaBoccia è diventata mamma! È nata #LuceAlthea - zazoomblog : È nata la figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta: la foto dell’annuncio e il nome della bambina - #figlia… - RosannaAmbruosi : RT @sangioegiusupp: è nata anche la bimba di lorella boccia???? - CosaInTendenza : Alle 16:25 Lorella Boccia è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 10 Tweet in evidenza per l'h… - CosaInTendenza : In Italia alle 16:25 si twitta di 1 #forzaondulatoria 2 #20ottobre 3 #PortoMilan 4 #InterSheriff 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia Lorella Boccia e Niccolò Presta, è nata la figlia Luce Althea: le prime immagini da mamma e papà Lorella Boccia e Niccolò Presta sono diventati genitori. Il 20 ottobre è nata la loro prima figlia Luce Althea e mamma e papà festeggiano (anche) con i follower sui social - - - - LA PRIMA FOTO DA ...

Lorella Boccia ha partorito: il tenero annuncio via social Lorella Boccia ha dato alla luce la sua prima figlia. Lei e Niccolò Presta hanno annunciato la notizia via social. Argomenti trattati Lorella Boccia: la prima figlia Lorella Boccia: la gravidanza ...

Chi é Niccoló Presta | marito Lorella Boccia | figlia | Paola Perego Contra-Ataque Lorella Boccia è diventata mamma: è nata Luce Althea Lorella Boccia ha partorito e ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma con un'immagine che la ritrae dall'ospedale abbracciata al marito Niccolò Presta. La ballerina e conduttrice ha anche ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta genitori: è nata Luce Althea La conduttrice e ballerina e il marito producer ne hanno dato l’annuncio sui social. Il termine sarebbe stato il 15 ottobre ma la piccola si è fatta attendere qualche giorno in più ...

e Niccolò Presta sono diventati genitori. Il 20 ottobre è nata la loro prima figlia Luce Althea e mamma e papà festeggiano (anche) con i follower sui social - - - - LA PRIMA FOTO DA ...ha dato alla luce la sua prima figlia. Lei e Niccolò Presta hanno annunciato la notizia via social. Argomenti trattati: la prima figlia: la gravidanza ...Lorella Boccia ha partorito e ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma con un'immagine che la ritrae dall'ospedale abbracciata al marito Niccolò Presta. La ballerina e conduttrice ha anche ...La conduttrice e ballerina e il marito producer ne hanno dato l’annuncio sui social. Il termine sarebbe stato il 15 ottobre ma la piccola si è fatta attendere qualche giorno in più ...