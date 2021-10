LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Grasso da sogno, 5° al volteggio! Maresca in corsa per la finale, Lodadio a rischio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI 12.58 Ora si andrà alle parallele pari, l’Italia schiera Nicolò Mozzato. 12.57 Impresa superba di Thomas Grasso, all’esordio assoluto ai Mondiali! Quinto posto da sogno al volteggio e finale davvero a un passo! Mancano questi specialisti: l’israeliano Andrey Medvedev (fortissimo e accreditato per la finale), l’indiano Yogeshwar Singh (poco temibile sulla carta), gli svedesi Filip Lidbeck e David Rumbutis (poco quotati), il finlandese Robert Kirmes (da seguire con grande attenzione) 12.55 THOMAS GrassoOOOO! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 14.833 sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI 12.58 Ora si andrà alle parallele pari, l’Italia schiera Nicolò Mozzato. 12.57 Impresa superba di Thomas, all’esordio assoluto ai! Quinto posto daal volteggio edavvero a un passo! Mancano questi specialisti: l’israeliano Andrey Medvedev (fortissimo e accreditato per la), l’indiano Yogeshwar Singh (poco temibile sulla carta), gli svedesi Filip Lidbeck e David Rumbutis (poco quotati), il finlandese Robert Kirmes (da seguire con grande attenzione) 12.55 THOMASOOOO! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 14.833 sul ...

