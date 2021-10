DAZN | la Serie A sul Digitale Terrestre entro Natale? L’ultima ipotesi

Leggi su inews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Altra clamorosarelativa al futuro dellaA su. Arriva sul? Le ultime Continuano i problemi e le polemiche per. La piattaforma streaming detiene i diritti per trasmettere tutte e 10 le partite di ogni giornata diA, e sarà così per le prossime 3 stagioni. Tra L'articolo proviene da Inews.it.