Cesari | “Orsato o l’Aia dovevano spiegare l’errore | ma gli arbitri non sono pronti”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Graziano, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport di cui si riporta un estratto. Il chiarimento tecnico sbagliato c’è stato negli spogliatoi. Quello che ha dettoa Cristante («Vantaggio sul rigore non si dà mai») ti mette con le spalle al muro: cosa puoi dire dopo? O mandiperché hai detto una cosa che non è conforme al regolamento, oppure devi avere la forza per comunicare e far accettare anche un errore. Manon è pronta. Perchéha parlato? Magari c’entra una certa voglia di protagonismo. Se fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi, mi sarei arrabbiato tantissimo. Da arbitro è un mio diritto sbagliare, certo che si può sbagliare. Ma poi ho il dovere di ...

Commenta per primo Graziano Cesari, ex arbitro e oggi opinionista tv, è tornato sull'arbitraggio di Daniele Orsato in Juventus - Roma di domenica sera al Corriere dello Sport : 'Se fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi, mi sarei arrabbiato tantissimo. Da arbitro è un mio diritto sbagliare, certo che si può sbagliare. Ma poi ho il dovere di spiegare perché ho sbagliato e se fallisco in questo dovere, questo fa arrabbiare. Insomma, il caso di Abraham, l'episodio perfetto per spiegare cosa significhi dare un vantaggio.'