The Flash 8: il trailer dell'evento crossover "Armageddon" (Di martedì 19 ottobre 2021) The CW ha condiviso il trailer di The Flash 8 che prenderà il via a novembre con l'evento crossover intitolato Armageddon. Il 16 novembre arriverà sugli schermi di The CW il primo episodio di The Flash 8 e la storia prenderà il via con l'evento crossover in cinque parti intitolato Armageddon, di cui il trailer regala le prime sequenze. Nel video Barry Allen incontra infatti il villain Despero che gli dà un terribile ultimatum che obbliga il giovane eroe a unire le forze con alcuni grandi amici. Nel video promozionale dell'ottava stagione di The Flash si vede il temibile nemico interpretato da Tony Curran. Tra i protagonisti dell'Arrowverse coinvolti nel nuovo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) The CW ha condiviso ildi The8 che prenderà il via a novembre con l'intitolato. Il 16 novembre arriverà sugli schermi di The CW il primo episodio di The8 e la storia prenderà il via con l'in cinque parti intitolato, di cui ilregala le prime sequenze. Nel video Barry Allen incontra infatti il villain Despero che gli dà un terribile ultimatum che obbliga il giovane eroe a unire le forze con alcuni grandi amici. Nel video promozionale'ottava stagione di Thesi vede il temibile nemico interpretato da Tony Curran. Tra i protagonisti'Arrowverse coinvolti nel nuovo ...

