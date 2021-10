La Lazio con la testa all'Europa League: l'obiettivo è vincere (Di martedì 19 ottobre 2021) La Lazio con la testa all’Europa League: l’obiettivo è vincere, così come fatto contro l’Inter nell’ultima partita di campionato. La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi in Europa League, successi contro St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes. Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due gare nel 2013-14) e Lazio (due match nel 2018-19). Nessuna ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Lacon laall’: l’, così come fatto contro l’Inter nell’ultima partita di campionato. Laha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’2018-19. Laha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi in, successi contro St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes. Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due gare nel 2013-14) e(due match nel 2018-19). Nessuna ...

Advertising

Gazzetta_it : Ipocrisia, imbrogli e abuso di pronto soccorso: non è ora di smetterla con la gente a terra? C’è chi dice no, di… - ZZiliani : In un calcio normale: #Leiva fa fallo su #DiMarco che va a terra, #Irrati dà il vantaggio, #Lautaro tira, #Reina pa… - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - F71021327 : @OssimoroJu29ro @MarioNazzaro3 @Sarraci20282706 @MaxNerozzi @SartorSartor @aborille @Tia2165099806 @capuanogio E pe… - RiccardoColap10 : RT @FredenSander: #Milan ha ricevuto un rigore a favore #Inter ha ricevuto un rigore a favore #Roma ha ricevuto un rigore a favore #Lazio h… -