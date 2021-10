Enel Green Power guida la transizione energetica

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –in prima linea nel processo didel Paese verso fonti energetiche più sostenibili: grande successo per il primo lancio di “Scelta Rinnovabile”, l’iniziativa che, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, consente di far partecipare attivamente i cittadini alla realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia. Si è concluso – si legge in una nota – il 15 ottobre il periodo di esclusiva, riservato ai residenti nel comune di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, per partecipare all’iniziativa di finanziamento promosso lo scorso 30 settembre da, a supporto della costruzione di un impianto fotovoltaico sito nel comune. La campagna di crowdfunding ha visto la comunità locale partecipare con grande ...

Dopo anni di proficuo impiego all'estero, anche in Italia si sta diffondendo l'utilizzo del crowdfunding per favorire la diffusione delle energie ...