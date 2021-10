Accordo tra Stellantis e TheF Charging per creare un nuovo network di ricarica pubblico in Europa (Di martedì 19 ottobre 2021) Stellantis (tramite la società FCA Italy Spa e il coordinamento della Business Unit e-Mobility) e TheF Charging annunciano la firma di una partnership per la realizzazione in Europa di un network di ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti Stellantis. Obiettivo: realizzare un vasto network europeo L’autonomia e la ricarica pubblica sono fattori cruciali per favorire la transizione ad una mobilità più sostenibile attraverso l’adozione su larga scala dei veicoli BEV e PHEV, in linea con il pacchetto “Fit for 55” presentato dalla Commissione Europea lo scorso 14 luglio 2021, i cui obiettivi sono, tra gli altri, ottenere il 100% di auto a zero emissioni ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021)(tramite la società FCA Italy Spa e il coordinamento della Business Unit e-Mobility) eannunciano la firma di una partnership per la realizzazione indi undiaccessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti. Obiettivo: realizzare un vastoeuropeo L’autonomia e lapubblica sono fattori cruciali per favorire la transizione ad una mobilità più sostenibile attraverso l’adozione su larga scala dei veicoli BEV e PHEV, in linea con il pacchetto “Fit for 55” presentato dalla Commissione Europea lo scorso 14 luglio 2021, i cui obiettivi sono, tra gli altri, ottenere il 100% di auto a zero emissioni ...

