Lo Russo | ha premiato la compattezza della coalizione | ora bisogna dare l' esempio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il neo - sindaco di Torino si impegna ad ascoltare le minoranze in consiglio e ad essere concreti per rilanciare l'economia e la ...

Advertising

HuffPostItalia : Antonio Russo, le guerre dimenticate e il suo giornalismo premiato dal Nobel - emavaleriani : RT @MarianoGiustino: Su @HuffPostItalia,il mio articolo su #AntonioRusso a 21 anni dal suo assassinio.Sulle guerre nascoste,sul suo giornal… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: Su @HuffPostItalia,il mio articolo su #AntonioRusso a 21 anni dal suo assassinio.Sulle guerre nascoste,sul suo giornal… - andy_reds : RT @MarianoGiustino: Su @HuffPostItalia,il mio articolo su #AntonioRusso a 21 anni dal suo assassinio.Sulle guerre nascoste,sul suo giornal… - Gabriel90719266 : RT @MarianoGiustino: Su @HuffPostItalia,il mio articolo su #AntonioRusso a 21 anni dal suo assassinio.Sulle guerre nascoste,sul suo giornal… -

Ultime Notizie dalla rete : Russo premiato

La Repubblica

Il neo - sindaco di Torino si impegna ad ascoltare le minoranze in consiglio e ad essere concreti per rilanciare l'economia e la ...... con Marcosindaco una svolta per Savona umiliata dall'amministrazione di centro destra". E' il commento dell'On. Franco Vazio (Pd), sull'esito del ballottaggio che hala coalizione di ...Milano, 18 ott. (LaPresse) - "Facciamo i complimenti al neo sindaco e che possa partire al più presto la macchina organizzativa". Così la sindaca uscente di ...TORINO (ITALPRESS) – Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. Al ballottaggio per le comunali il candidato del centrosinistra è in testa con il 59,2 dei voti (proiezione Opinio Rai) mentre Paolo ...