Diritti civili, Michetti su Roma "inclusiva" ma non troppo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fino alle 15 di lunedì 18 ottobre le urne resteranno aperte per le elezioni amministrativa 2021 in 65 comuni, tra questi impegni troviamo anche quelli del ballottaggio tra i due candidati Romani: Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Proprio in vista di questo ballottaggio i due candidati si sono scontrati in un confronto televisivo e in questa sede Michetti ha riposto ad alcune domande sui Diritti civili in maniera criptica, se non del tutto evasiva (il candidato sindaco non è nuovo a queste uscite dopotutto). Perché è questa la fine che fanno i Diritti civili, in particolare quelli della comunità lLGBTQ+, quando determinate politiche sono al potere: spariscono. Questo discorso, che non vuole fare di tutte le destre un fascio (un gioco di parole non voluto, forse) ...

lucianonobili : I diritti civili secondo Enrico #Michetti. Paura. Roma, non ti sbagliare. - Radio1Rai : In-Vito, la petizione di @elio_vito a #Forrest: 'Vorrei una #destra liberale, antifascista, attenta ai diritti civi… - holi_style : I diritti civili per questa volta l’hanno scampata. #roma #GualtieriSindaco - Dear_Inanna_Z : RT @MarioCostanzo16: Cercasi sindacalista, amante diritti civili, disposto a sostenere le istanze di qualche milione di lavoratori. No perd… - Mb_yk01_92_850_ : RT @collettiva_news: #Torino. Vince LoRusso' Questo risultato - commenta Enrica Valfré, segretaria generale della @TorinoCgil - ci permette… -