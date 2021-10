Traffico Roma del 17-10-2021 ore 10:30 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione al momento regolare il Traffico sulla rete viaria della capitale in città si circola senza particolari impedimenti chiusa temporaneamente la corsia centrale di Piazzale Appio in direzione del raccordo per la presenza di olio su strada per un veicolo in panne possibili rallentamenti in via Calderon della Barca all’altezza di via di Grotta Perfetta in piazza San Pietro recita l’Angelus possibili rallentamenti nelle aree adiacenti fino alle 13 in corso fino alle 14 la maratona Roma Ostia con partenza dal palazzo dello sport interessate alcune strade dell’EUR adiacenti ha detto e quindi via Cristoforo Colombo sino a Ostia previste chiusure al Traffico con deviazione di alcune linee del trasporto pubblico riaperte viale Europa viale Tupini Viale dell’Oceano Pacifico in direzione di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione al momento regolare ilsulla rete viaria della capitale in città si circola senza particolari impedimenti chiusa temporaneamente la corsia centrale di Piazzale Appio in direzione del raccordo per la presenza di olio su strada per un veicolo in panne possibili rallentamenti in via Calderon della Barca all’altezza di via di Grotta Perfetta in piazza San Pietro recita l’Angelus possibili rallentamenti nelle aree adiacenti fino alle 13 in corso fino alle 14 la maratonaOstia con partenza dal palazzo dello sport interessate alcune strade dell’EUR adiacenti ha detto e quindi via Cristoforo Colombo sino a Ostia previste chiusure alcon deviazione di alcune linee del trasporto pubblico riaperte viale Europa viale Tupini Viale dell’Oceano Pacifico in direzione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Green Pass, tensioni a Milano. Trieste fa dietrofront: ancora blocco ...il traffico e lo shopping del sabato. Circa 3.000 i partecipanti, tra i quali gruppi anarchici. Tra gli striscioni quello con scritto "Solidali non con la Cgil, ma con i portuali'. A Roma piazza San ...

Scontro auto moto ad Arco, ferita una 16 enne I due mezzi stavano percorrendo il centro cittadino di Arco in via Roma nei pressi del albergo ... Il traffico e rimasto bloccato giusto il tempo di prestare i soccorsi e compiere i rilievi.

No Green Pass al Circo Massimo. La questura: "Sono 1500". Donne consegnano rose ai poliziotti Repubblica Roma Traffico di droga in Gallura, in 24 davanti al gup LOIRI PORTO SAN PAOLO. Cocaina e hascisc arrivavano da Roma e dalla Campania con destinazione il mercato della Gallura e della Sardegna nord orientale. A gestire tutta l’attività, stando alle indagini ...

Mezza Maratona Roma-Ostia: chiusa via Cristoforo Colombo, linee bus deviate Stamattina, giornata di seggi elettorali, cambia la viabilità nel quadrante Eur e ad Ostia, con strade chiuse e linee bus deviate in occasione dello ...

