Si sporge per una foto e perde l'equilibrio precipitando: morto 29enne (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sporge per fare una foto: l'arrivo dei soccorsi Come informa Today, l'allarme per l'incidente occorso ad Andrea Cembali è scattato alle 13:30 del 17 ottobre. Giunta sul posto la squadra del ... Leggi su notizie (Di domenica 17 ottobre 2021) Siper fare una: l'arrivo dei soccorsi Come informa Today, l'allarme per l'incidente occorso ad Andrea Cembali è scattato alle 13:30 del 17 ottobre. Giunta sul posto la squadra del ...

