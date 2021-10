Primi tempi: Ilicic-show al Castellani e Atalanta avanti 2-1, Destro riporta il Genoa in partita dopo la doppietta iniziale di Scamacca. Ancora 0-0 tra Udinese e Bologna (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono conclusi i Primi tempi delle gare pomeridiane di Serie A. Al Castellani l’Atalanta trascinata da una doppietta di Ilicic è avanti 2-1. Per l’Empoli ha accorciato le distanze Di Francesco. Il Sassuolo parte forte con il doppio vantaggio firmato Scamacca, ma il Genoa con Destro si è riportato in partita. Ancora 0-0 alla Dacia Arena tra Udinese e Bologna, con i friulani che giocheranno tutta la ripresa in dieci uomini dopo l’esplusione di Pereyra. Empoli-Atalanta 1-2 Genoa-Sassuolo 1-2 Udinese-Bologna 0-0 FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono conclusi idelle gare pomeridiane di Serie A. All’trascinata da unadi2-1. Per l’Empoli ha accorciato le distanze Di Francesco. Il Sassuolo parte forte con il doppio vantaggio firmato, ma ilconsi èto in0-0 alla Dacia Arena tra, con i friulani che giocheranno tutta la ripresa in dieci uominil’esplusione di Pereyra. Empoli-1-2-Sassuolo 1-20-0 FOTO: Twitter ...

