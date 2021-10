Milan, una buona notizia per Pioli: Bakayoko si è allenato in gruppo (Di domenica 17 ottobre 2021) Tiémoué Bakayoko, che non gioca da Milan-Lazio di metà settembre, si riaggrega al gruppo e, pertanto, si avvia verso il completo recupero Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) Tiémoué, che non gioca da-Lazio di metà settembre, si riaggrega ale, pertanto, si avvia verso il completo recupero

Advertising

CB_Ignoranza : Non era riuscito a trovare una squadra e alcuni 'tifosi' lo avevano insultato sui social tanto da costringerlo a di… - AntoVitiello : Partita pazza a #SanSiro, il #Milan ribalta il doppio svantaggio nella ripresa e vince una gara pesantissima. Gli i… - capuanogio : Va serenamente detto che il #Milan di #Pioli ha una resilienza e una capacità di tirare fuori energie e soluzioni i… - zazoomblog : Milan per Rebic solo una distorsione nessuna lesione alla caviglia - #Milan #Rebic #distorsione #nessuna… - marcovan_h0 : RT @capuanogio: Va serenamente detto che il #Milan di #Pioli ha una resilienza e una capacità di tirare fuori energie e soluzioni in moment… -