Empoli - Atalanta 1 - 4, ciclone nerazzurro al Castellani (Di domenica 17 ottobre 2021) Partita senza storia, la squadra di Gasperini avanti con la doppietta di Ilicic nella prima mezzora conquista altri tre punti e aggancia la Lazio al quinto ... Leggi su today (Di domenica 17 ottobre 2021) Partita senza storia, la squadra di Gasperini avanti con la doppietta di Ilicic nella prima mezzora conquista altri tre punti e aggancia la Lazio al quinto ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? La nostra @seriea riparte dal 'Castellani'! Avanti tutta ragazzi! ?? Our @SerieA_EN campaign s… - Atalanta_BC : ???? Stadio Carlo Castellani, Empoli ?? #EmpoliAtalanta ?? @DAZN_IT ?? - 34_liss : RT @rtl1025: ???? #SerieA - 8/a giornata di campionato ??? #EmpoliAtalanta 1-4 ?? 11' Ilicic J. ?? 26' Ilicic J. ?? 30' Di Francesco F. ?? 49… - sportli26181512 : Empoli-Atalanta, le pagelle: Ilicic è in giornata, 7,5. Viti troppo tenero, 4,5: Empoli-Atalanta, le pagelle: Ilici… - Gazzetta_it : Empoli-Atalanta, le pagelle: Ilicic è in giornata, 7,5. Viti troppo tenero, 4,5 -