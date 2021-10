Bielorussia | espulso l' ambasciatore francese

Advertising

la Repubblica

L'ambasciatore di Francia inha lasciato il Paese dopo che la richiesta delle autorità di Minsk. Lo ha reso noto l'ambasciata francese, senza precisare i motivi della richiesta bielorussa. Ma secondo i media locali, l'...... ma ormai anche per la situazione al confine tra lae i Paesi baltici . Eppure non ... Ma la premessa è erronea: ci si concentra su chi dev'essereanche se buona parte delle persone ...L'ambasciatore di Francia in Bielorussia ha lasciato il Paese dopo che la richiesta delle autorità di Minsk. Lo ha reso noto l'ambasciata francese, senza precisare i motivi della richiesta bielorussa.Chi entra illegalmente non potrà più presentare istanza di riconoscimento del diritto d'asilo, come prevedono le leggi internazionali ...