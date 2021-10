Marica Pellegrinelli: è passato un anno dal Covid ma non sono come prima (Di sabato 16 ottobre 2021) La modella, circa un anno fa aveva accusato i sintomi del Covid-19. Ecco come sta oggi l’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrini. Marica Pellegrinelli è una nota modella, conosciuta prevalentemente per la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti. Il matrimonio tra i due non durò molto, fu la differenza di età e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 ottobre 2021) La modella, circa unfa aveva accusato i sintomi del-19. Eccosta oggi l’ex moglie di Eros Ramazzotti,Pellegrini.è una nota modella, conosciuta prevalentemente per la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti. Il matrimonio tra i due non durò molto, fu la differenza di età e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Marica Pellegrinelli: contagio Covid, i problemi persistono. Parla la modella - infoitcultura : Marica Pellegrinelli a un anno dal Covid Non sono tornata comero prima - infoitcultura : 'Non sono ancora come ero prima', la confessione di Marica Pellegrinelli un anno dopo il Covid - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, Marica Pellegrinelli, Chiara Ferragni… e Levante incinta mostra il pancino: il super p -