Lazio | Milinkovic | ' Così dimostriamo di essere grande squadra'

Advertising

DAZN_IT : Ritorno amaro per Inzaghi, la Lazio vince 3-1: Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic stendono l'Inter ??… - OptaPaolo : 5/50 - Sergej Milinkovic-Savic ha segnato 5 gol contro l’Inter, sua vittima preferita in Serie A – quello di staser… - Eurosport_IT : Tris dell Lazio all'Olimpico, Inter ribaltata: ci pensano Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic3??????… - sportface2016 : #Lazio-#Inter 3-1, #MilinkovicSavic: “Abbiamo vinto, lottato e corso tutti insieme” - pasqualinipatri : SOCIAL | La Lazio batte l’Inter, è festa biancoceleste. Milinkovic-Savic: “In testa ho fare gol e vincere” – FOTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic

...guardando la cosa in ottica biancoceleste faranno passare in secondo piano il fatto che laha ... l'Inter ha spento l'interruttore, e la rete di testa diSavic, che ha colpito quasi ...ROMA - Un urlo che ancora risuona all'Olimpico quello di Sergej- Savic. Il Sergente ha segnato il gol del 3 - 1 finale contro l'Inter e ha esultato in maniera scatenata. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, ha commentato felice: " A fine della ...Il gestaccio di Milinkovic-Savic dopo il gol del 3-1 Dopo la rissa, l'esultanza di Milinkovic-Savic per il 3-1 Lazio farà sicuramente discutere. Gli animi sono infuocati all'Olimpico. Il serbo dopo lo ...Lazio-Inter, Milinkovic: "Abbiamo lottato insieme. Ma non va bene funzionare solo con le big..." - Noi Biancocelesti ...