Da 0-2 a 3-2, Verona ko e il Milan vola in testa (Di sabato 16 ottobre 2021) MilanO (ITALPRESS) – Da una nuova possibile ‘Fatal Veronà a una rimonta di tre reti che vale il miglior avvio di sempre in campionato. Nonostante le assenze, il Milan ribalta l’Hellas sul 3-2 e vola a quota 22: nell’era dei tre punti, dopo otto giornate, non era mai andato oltre i 20. L’ennesimo segnale di grande maturità per la banda di Pioli, in testa in attesa del Napoli. Un Diavolo incerottato senza Maignan, Theo Hernandez e Diaz, vede complicarsi la serata dopo sette minuti con il vantaggio ospite firmato da Caprari, servito nello spazio da Veloso. Il Milan abbozza una reazione, Daniel Maldini ci prova con una girata che vola alta sulla traversa ma il Verona mantiene un ritmo forsennato in pressione e non si accontenta. A metà del primo tempo arriva anche un ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021)O (ITALPRESS) – Da una nuova possibile ‘Fatal Veronà a una rimonta di tre reti che vale il miglior avvio di sempre in campionato. Nonostante le assenze, ilribalta l’Hellas sul 3-2 ea quota 22: nell’era dei tre punti, dopo otto giornate, non era mai andato oltre i 20. L’ennesimo segnale di grande maturità per la banda di Pioli, inin attesa del Napoli. Un Diavolo incerottato senza Maignan, Theo Hernandez e Diaz, vede complicarsi la serata dopo sette minuti con il vantaggio ospite firmato da Caprari, servito nello spazio da Veloso. Ilabbozza una reazione, Daniel Maldini ci prova con una girata chealta sulla traversa ma ilmantiene un ritmo forsennato in pressione e non si accontenta. A metà del primo tempo arriva anche un ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER LA GARA CONTRO IL VERONA La partita alle 20.45 su Sky Sport Uno, Calcio e… - SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - PianetaMilan : #MilanVerona, #Castillejo a @MilanTV: 'Non mi voleva manco mia mamma, e ora ...' - #Calcio @SerieA #SerieA… - YBah96 : RT @Keepo_7: @GennaroSpinaa Rade è giocatore serio da Hellas Verona Milan dell'anno scorso. Giusto ricordarsi anche di come ha iniziato la… -