Amici 21 va in onda oggi o domani? Data e orario della prossima puntata del pomeridiano nel weekend del 16-17 ottobre 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ultima puntata è anData in onda eccezionalmente di lunedì per lasciare spazio alla partita dell’Italia, ma ora i fan non si domandano altro: Amici, talent show di successo di Maria De Filippi, verrà trasmesso oggi o domani, domenica 17 ottobre? E cosa succederà? Chi dei giovani dovrà abbandonare la scuola più famosa d’Italia? Amici 21 va in onda oggi o domenica 17 ottobre? La puntata di Amici andrà in onda, come ormai di consueto, di domenica. L’appuntamento, dunque, è per domenica 17 ottobre, sempre a partire dalle 14, poi lo spazio verrà lasciato a Verissimo che quest’anno terrà compagnia al pubblico di Canale 5 con un doppio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ultimaè anineccezionalmente di lunedì per lasciare spazio alla partita dell’Italia, ma ora i fan non si domandano altro:, talent show di successo di Maria De Filippi, verrà trasmesso, domenica 17? E cosa succederà? Chi dei giovani dovrà abbandonare la scuola più famosa d’Italia?21 va ino domenica 17? Ladiandrà in, come ormai di consueto, di domenica. L’appuntamento, dunque, è per domenica 17, sempre a partire dalle 14, poi lo spazio verrà lasciato a Verissimo che quest’anno terrà compagnia al pubblico di Canale 5 con un doppio ...

Advertising

trash_italiano : MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTA… - CorriereCitta : Amici 21 va in onda oggi o domani? Data e orario della prossima puntata del pomeridiano nel weekend del 16-17 ottob… - TgrRaiVeneto : Secondo appuntamento con 'Gli amici animali', la nuova rubrica del sabato di @TgrRai in onda dalle 10,45 su @RaiTre… - sonikmusicnet : Ora in onda: LUCIO DALLA - AMICI - TgrRai : Domani mattina in onda la seconda puntata di Amici animali, la nuova rubrica del sabato @TgrRai. Appuntamento alle… -