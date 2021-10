Whirlpool Napoli | il vertice bis a Roma | licenziamenti rinviati | accordo più vicino

Advertising

Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Whirlpool Napoli: da azienda impegno a non inviare #Licenziamenti fino al 22 ottobre - https:/… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Whirlpool Napoli: da azienda impegno a non inviare #Licenziamenti fino al 22 ottobre -… - laboccadellave4 : RT @LaBudenovka: #portualidiTrieste #GreenpassObbligatorio #Greenpassrendeliberi 3 morti sul Lavoro al giorno. 350 Lavoratori Whirlpoo… - statussquatter : RT @LaBudenovka: #portualidiTrieste #GreenpassObbligatorio #Greenpassrendeliberi 3 morti sul Lavoro al giorno. 350 Lavoratori Whirlpoo… - VesuvioLive : Whirlpool, rinviata l’udienza a Napoli: licenziamenti sospesi -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

stata rinviata a venerdì 22 ottobre la prima udienza per condotta antisindacale della, in programma per oggi al Tribunale di. A riportare la notizia è La Repubblica., rinviata l'udienza: licenziamenti congelati per altri 7 giorni Dato il rinvio dell'udienza relativa al ricorso delle sigle sindacali Fim, ...Mini proroga in vista per 340 licenziamenti che in caso di mancato accordo al tavolo Mise partirebbero oggi a carico dei lavoratori dell'ex sitodi: l'azienda infatti avrebbe accolto la richiesta del rinvio dell'udienza al Tribunale dida parte dei sindacati che hanno presentato ricordo per attività antisindacale, e si ...Whirlpool avrebbe raccolto richiesta dei sindacati del rinvio dell'udienza e si sarebbe impegnata a non inviare licenziamenti fino al 22 ottobre ...Le tute blu Whirlpool hanno manifestato davanti al consiglio regionale della Campania prima di recarsi davanti al palazzo di giustizia ...