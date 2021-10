Salvini nel giorno delle manifestazioni contro il Green pass | «A novembre deve essere abolito»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Neldell’entrata in vigore dell’obbligo diper tutti i lavoratori, Matteotorna sulla certificazione verde. E lo fa augurandosi che venga archiviata al più presto. «Spero che ildecada il prima possibile», ha detto il leader della Lega a margine di un appuntamento elettorale a Vimercate (Milano). «Tanti Paesi europei lo hanno già– ha aggiunto -. I dati del Covid sono sottollo e quindi spero che duri il meno possibile. Se la situazione sarà questa, penso che adovremo archiviarlo». L’intervento diarriva in una giornata calda sul fronte, cone scioperi previsti in tutta ...