Proteste per il Green pass da Trieste a Genova ma nessun blocco (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - È stata Trieste l'avamposto ‘di mare' dei no Green pass nel giorno in cui il certificato è diventato obbligatorio per i lavoratori, anche se i toni della protesta si sono affievoliti nella notte. Dopo le perplessità sull'annunciato blocco da parte di alcuni iscritti al sindacato autonomo che l'ha promossa, il portavoce Stefano Puzzer ha comunicato all'alba che sarebbe stata lasciata libertà di accesso ai varchi. I numeri della giornata raccontano di almeno settemila partecipanti alla manifestazione tra chi ha scioperato e i cittadini solidali, mentre dicono meno su quanti abbiano deciso di non lavorare. “Sono entrati mille mezzi pesanti per il trasporto merci ma non abbiamo il numero dei lavoratori” riferiscono le autorità portuali che, alla domanda su quanti camion entrino di solito, rispondono che “non è ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - È statal'avamposto ‘di mare' dei nonel giorno in cui il certificato è diventato obbligatorio per i lavoratori, anche se i toni della protesta si sono affievoliti nella notte. Dopo le perplessità sull'annunciatoda parte di alcuni iscritti al sindacato autonomo che l'ha promossa, il portavoce Stefano Puzzer ha comunicato all'alba che sarebbe stata lasciata libertà di accesso ai varchi. I numeri della giornata raccontano di almeno settemila partecipanti alla manifestazione tra chi ha scioperato e i cittadini solidali, mentre dicono meno su quanti abbiano deciso di non lavorare. “Sono entrati mille mezzi pesanti per il trasporto merci ma non abbiamo il numero dei lavoratori” riferiscono le autorità portuali che, alla domanda su quanti camion entrino di solito, rispondono che “non è ...

