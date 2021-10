Liverpool | Klopp | «Per prepararci contro il Watford abbiamo studiato la Sampdoria»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildi Jurgensfiderà ildi Claudio Ranieri, che esordirà questa giornata. Per preparare la gara il tedesco halaSabato Claudio Ranieri esordirà con ililper preparare la gara ha confidato di averladell’allenatore italiano. In assenza di dati specifici su come vorrà far giocare il suo, il tecnico tedesco ha preferito guardare materiale che risale alla passata stagione. Ecco perché. LE PAROLE – «La preparazione è stata ovviamente leggermente diversa, in realtàguardato più situazioni delle partite dellache delle partite del ...

Avrà di fronte una corazzata come ildi, ma la cosa non lo spaventa perché "io cerco sempre nuove sfide". Lo dice nell'intervista di copertina che potrete leggere domani su Sportweek, ...Per il tecnico romano ci sarà subito un esame bello tosto, un vero e proprio battesimo del fuoco: sabato a 'Vicarage Road' arriva ildi Salah e, non proprio l'avversario migliore per ...Il direttore tecnico rossonero sta scandagliando con attenzione il mercato per regalare un colpaccio a Pioli: l'ultima idea dal Liverpool ...Watford-Liverpool è una gara valida per l'ottava giornata del campionato di Premier League: probabili formazioni, streaming e pronostico.