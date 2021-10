Tutte le violenze targate centri sociali: dal terrorismo agli attentati dinamitardi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Dopo i fatti di Roma, è entrato nel dibattito politico la mozione del Partito Democratico riguardante lo scioglimento di “Forza Nuova e delle altre formazioni che si richiamano al fascismo”. Ma chi sono i veri detentori dello scettro della violenza in Italia? Da quale galassia arriva la vera minaccia per la tenuta democratica del Paese? La “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020” dei servizi segreti parla chiaramente: “le evidenze raccolte dall’Intelligence nel 2020, sistematicamente condivise con le Forze di polizia, fanno stato di come l’anarco-insurrezionalismo resti la componente eversiva endogena più vitale”. Lo stesso scenario è documentato anche dalla relazione dell’Europol “European Union Terrorism Situation and Trend report 2021”. In Italia, nel 2020, sono stati 24 gli attentati terroristi riconducibili ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Dopo i fatti di Roma, è entrato nel dibattito politico la mozione del Partito Democratico riguardante lo scioglimento di “Forza Nuova e delle altre formazioni che si richiamano al fascismo”. Ma chi sono i veri detentori dello scettro della violenza in Italia? Da quale galassia arriva la vera minaccia per la tenuta democratica del Paese? La “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020” dei servizi segreti parla chiaramente: “le evidenze raccolte dall’Intelligence nel 2020, sistematicamente condivise con le Forze di polizia, fanno stato di come l’anarco-insurrezionalismo resti la componente eversiva endogena più vitale”. Lo stesso scenario è documentato anche dalla relazione dell’Europol “European Union Terrorism Situation and Trend report 2021”. In Italia, nel 2020, sono stati 24 gliterroristi riconducibili ...

