Ford premiata con i Green Prix per la Mustang Mach-E 100% elettrica

Ford premiata con il Green Prix di No Smog Mobility per avere realizzato la Mustang Mach-E la prima vettura 100% elettrica dell'iconico marchio americano.

