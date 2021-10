Vaga in stato confusionale ed entra in una villetta: anziana muore sbranata da due cani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Modena – Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani a Sassuolo, in provincia di Modena. E’ successo ieri, verso le 19, quando l’anziana, che Vagava in stato confusionale, si è introdotta nel cortile di una villetta ed è stata assalita da due cani di razza Amstaff. Lo riporta il Resto del Carlino. L’89enne ha trovato il cancello semi-chiuso della villetta ed è entrata. L’aveva lasciato così la figlia del proprietario in attesa della madre. Sorpresa dalla presenza della donna, la bambina l’avrebbe invitata ad uscire ma non c’è stato il tempo: i due cani di famiglia l’hanno attaccata fino ad ammazzarla. A nulla sono valsi i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica giunti sul posto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Modena – Una donna di 89 anni è mortada duea Sassuolo, in provincia di Modena. E’ successo ieri, verso le 19, quando l’, cheva in, si è introdotta nel cortile di unaed è stata assalita da duedi razza Amstaff. Lo riporta il Resto del Carlino. L’89enne ha trovato il cancello semi-chiuso dellaed èta. L’aveva lasciato così la figlia del proprietario in attesa della madre. Sorpresa dalla presenza della donna, la bambina l’avrebbe invitata ad uscire ma non c’èil tempo: i duedi famiglia l’hanno attaccata fino ad ammazzarla. A nulla sono valsi i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica giunti sul posto ...

