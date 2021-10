Terremoto politico, ora giunta tecnica di “alto profilo” con Roberto De Luca (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Erika Noschese Il Terremoto politico e giudiziario che ha colpito l’amministrazione comunale di Salerno, a soli sette giorni dal voto, ha messo non poco in difficoltà il sindaco Vincenzo Napoli. Difficoltà che non sono solo legate alle indagini che lo vedono coinvolto ma anche alla formazione della giunta. A poche ore dalla riconferma, il primo cittadino aveva annunciato una giunta in tempi record ma presto sono arrivate le prime difficoltà: i consiglieri più votati non dovevano essere parte della giunta (come Rocco Galdi e Antonio Fiore) mentre quelli meno votati sì, anche per dare una continuità all’amministrazione precedente, targata sempre Napoli. I nodi stavano per sciogliersi o almeno si iniziava ad avere un quadro più chiaro della situazione anche se, prima in occasione della proclamazione e ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Erika Noschese Ile giudiziario che ha colpito l’amministrazione comunale di Salerno, a soli sette giorni dal voto, ha messo non poco in difficoltà il sindaco Vincenzo Napoli. Difficoltà che non sono solo legate alle indagini che lo vedono coinvolto ma anche alla formazione della. A poche ore dalla riconferma, il primo cittadino aveva annunciato unain tempi record ma presto sono arrivate le prime difficoltà: i consiglieri più votati non dovevano essere parte della(come Rocco Galdi e Antonio Fiore) mentre quelli meno votati sì, anche per dare una continuità all’amministrazione precedente, targata sempre Napoli. I nodi stavano per sciogliersi o almeno si iniziava ad avere un quadro più chiaro della situazione anche se, prima in occasione della proclamazione e ...

