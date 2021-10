Quo vadis? Al cinema Con Carpignano | Di Costanzo | Dumont | Almodóvar e “Halloween Kills”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Finalmente le sale riaprono a piena capienza e i film fra cui scegliere sono tantissimi. D’autore, di genere, horror (per festeggiare). Con una revanche delitaliano, diversi titoli buoni e almeno un capolavoro

Alla regia sono coinvolti Kantemir Balagov che si è occupato del pilot, Jasmila bani (, Aida), e il filmmaker Ali Abbasi , che ha recentemente diretto Border . La prima stagione, ..., AIDA? Regia: Jasmila Zbanic / Cast: Jasna Duricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler Nel luglio del 1995 una donna bosniaca di nome Aida, che lavora come interprete presso una base ONU, si ...Stasera a Ferrara si torna a ballare nello storico locale di via Calamandrei. Green Pass obbligatorio, capienza al 50% ...Finalmente le sale riaprono a piena capienza e i film fra cui scegliere sono tantissimi. D’autore, di genere, horror (per festeggiare Halloween). Con una revanche del cinema italiano, diversi titoli b ...